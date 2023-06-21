В стране и мире Генпрокуратура РФ признала деятельность WWF* нежелательной в России Анстасия Бобылева По мнению Генеральной прокуратуры, организация препятствует промышленному освоению Арктики. © Фото: Алексей Майшев, РИА Новости Читайте нас на: Генпрокуратура РФ признала деятельность Всемирного фонда природы (WWF)* нежелательной на территории России. Сама швейцарская организация была признана иноагентом. В Telegram-канале Генпрокуратуры указано, что деятельность фонда является прикрытием для осуществления проектов, которые «формируют угрозы безопасности в экономической сфере». В частности, речь идет о воспрепятствовании работе по промышленному освоению Арктики. Также, по мнению ведомства, попытка организации собрать информацию об экологической обстановке в регионах РФ и дать «независимую» оценку направлена на «сковывание экономического развития» страны. «Организация оказывала материальную и методическую поддержку российским некоммерческим организациям, включенным в реестр иностранных агентов, что свидетельствует о вмешательстве во внутренние дела Российской Федерации», - говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ранее ведомство признало деятельность Greenpeace** нежелательной на территории России. Роскомнадзор запретил доступ к сайту организации. * Всемирный фонд природы (WWF) - организация, выполняющая функции иностранного агента. ** Greenpeace - организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации. Экспертное мнение и аналитика