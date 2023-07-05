Российский экипаж Ка-25 уничтожил бронетранспортер противника с десантом в зоне СВО
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 нанес удар по противнику управляемой ракетой.
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Министерство обороны Российской Федерации опубликовало кадры уничтожения бронетехники украинских националистов на Южно-Донецком направлении.
Экипаж российского разведывательно-ударного вертолета Ка-52 управляемой ракетой уничтожил бронетранспортер противника с десантом.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы российской авиации в зоне спецоперации. Штурмовики Су-25 ВВО ударили по военным объектам и технике подразделений украинских боевиков.
Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.