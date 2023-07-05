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Вице-премьер Абрамченко посадила дерево в память о погибшем участнике СВО

Андрей Аркадьев
17:43 05.07.2023
Заместитель председателя российского правительства Виктория Абрамченко почтила память павшего бойца в ходе акции «Сад памяти».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вице-премьер Виктория Абрамченко посадила дерево в рамках акции «Сад памяти» и посвятила его участнику СВО Евгению Арефьеву из Красноярского края, который погиб при исполнении своего долга. Международная акция прошла в Москве на Поклонной горе у Музея Победы.

«Новейшая история диктует свои условия, и "Сад памяти", который в этом году проходит во всех регионах, включая новые регионы РФ, не может не учитывать подвиг ребят, которые погибли, защищая Родину в рамках СВО. Эту липу сегодня я высаживала в память о земляке, о сибиряке Арефьеве Евгении Юрьевиче. Он погиб, исполняя свой воинский долг, на территории Харьковской области, пожертвовал собой, чтобы спасти товарищей», - сказала Абрамченко.

В акции также приняла участие Наталия Конева, дочь Маршала Советского Союза И.С. Конева. Она рассказала о символичном значении высадки деревьев в рамках мероприятия.

«Люди находятся в едином порыве - помнить историю, сохранять свои корни. Собственно, как и деревья, которые имеют корни, ту самую мощную традицию, без которой не может произрастать само дерево и та листва, молодая поросль, которая и есть наша жизнь сегодня», - пояснила Конева.

Международная акция «Сад памяти» впервые была проведена в 2020 году. Ее цель - увековечить память каждого, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. В этом году волонтеры акции из 89 регионов и 36 стран также почтили память защитников нашего Отечества высадкой памятных деревьев.

Напомним, в мае в Кронштадте на территории кластера «Остров фортов» высадили 46 саженцев ели в память о героических экипажах подводных лодок, которые погибли в годы Великой Отечественной войны.

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