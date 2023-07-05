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Вертолет прибыл на место пожара в Санкт-Петербурге

Игнат Далакян
16:04 05.07.2023
В Санкт-Петербурге загорелся склад с покрышками. Пламя охватило 3,5 тысячи «квадратов».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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На место крупного пожара в Санкт-Петербурге прибыл вертолет.

Сообщается, что только площадь самих покрышек, охваченных пламенем, составляла почти 1 000 квадратных метров. На данный момент удалось локализовать пожар.

Напомним, что в Петербурге загорелся склад с покрышками на площади 3,5 тысячи «квадратов». В МЧС РФ отметили, что пожару был присвоен номер сложности 1-бис.

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