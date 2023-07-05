В стране и мире Вертолет прибыл на место пожара в Санкт-Петербурге Игнат Далакян В Санкт-Петербурге загорелся склад с покрышками. Пламя охватило 3,5 тысячи «квадратов». © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: На место крупного пожара в Санкт-Петербурге прибыл вертолет. Сообщается, что только площадь самих покрышек, охваченных пламенем, составляла почти 1 000 квадратных метров. На данный момент удалось локализовать пожар. Напомним, что в Петербурге загорелся склад с покрышками на площади 3,5 тысячи «квадратов». В МЧС РФ отметили, что пожару был присвоен номер сложности 1-бис. Экспертное мнение и аналитика