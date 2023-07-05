Склад с покрышками горит на площади 3,5 тысячи «квадратов» в Петербурге

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В Санкт-Петербурге горит 3,5 тысячи квадратных метров на складе с покрышками, при этом площадь самих горящих покрышек составляет 1 000 «квадратов». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Отмечается, что пожару присвоили повышенный номер сложности 1-бис. Сначала покрышки загорелись на площади 400 «квадратов», но позже пламя охватило почти 1 000 квадратных метров.

Ранее крупный пожар с автомобильными покрышками произошел в подмосковном Дзержинском. Площадь возгорания покрышек составила 2,5 тысячи «квадратов».