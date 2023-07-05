Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной жаре

По словам Вильфанда, высокие температуры по ночам опасны для человеческого организма, поскольку он не успевает отдохнуть от летнего зноя днем.

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Жара пришла и в столичный регион. Сегодня в Москве и области воздух прогреется до 28 градусов, а уже завтра - до 32! При этом в Гидрометцентре предупреждают, что с наступлением сумерек прохлады ждать не стоит - ночные температуры будут рекордно высокими. Июльский зной продержится до пятницы, и только в субботу можно рассчитывать на дождь и небольшое похолодание.

«На самом деле это опасная ситуация. Во-первых, очень теплые ночи, когда минимальные значения будут 16-18 градусов, а в центре Москвы - до 22. Человеческий организм не успевает отдохнуть от летнего зноя днем, и поэтому это с точки зрения медицинских показаний не очень хорошая ситуация, ну и 28-30, а особенно 32 градуса для мегаполиса это по-настоящему сложная ситуация. Завтра осадков не ожидается», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А на юге России и на Северном Кавказе синоптики рекомендуют жителям и отдыхающим в ближайшие дни как можно реже выходить на улицу после полудня. Ожидается высокая солнечная активность, уровень ультрафиолетового индекса будет достигать максимально высоких значений.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупреждали о тропически жарких ночах и июльском зное.