В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Москвичей и жителей Подмосковья предупредили об опасной жаре

Игнат Далакян
15:07 05.07.2023
По словам Вильфанда, высокие температуры по ночам опасны для человеческого организма, поскольку он не успевает отдохнуть от летнего зноя днем.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
Читайте нас на:

Жара пришла и в столичный регион. Сегодня в Москве и области воздух прогреется до 28 градусов, а уже завтра - до 32! При этом в Гидрометцентре предупреждают, что с наступлением сумерек прохлады ждать не стоит - ночные температуры будут рекордно высокими. Июльский зной продержится до пятницы, и только в субботу можно рассчитывать на дождь и небольшое похолодание.

«На самом деле это опасная ситуация. Во-первых, очень теплые ночи, когда минимальные значения будут 16-18 градусов, а в центре Москвы - до 22. Человеческий организм не успевает отдохнуть от летнего зноя днем, и поэтому это с точки зрения медицинских показаний не очень хорошая ситуация, ну и 28-30, а особенно 32 градуса для мегаполиса это по-настоящему сложная ситуация. Завтра осадков не ожидается», - рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

А на юге России и на Северном Кавказе синоптики рекомендуют жителям и отдыхающим в ближайшие дни как можно реже выходить на улицу после полудня. Ожидается высокая солнечная активность, уровень ультрафиолетового индекса будет достигать максимально высоких значений.

Ранее в Гидрометцентре москвичей предупреждали о тропически жарких ночах и июльском зное.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
15:06 В стране и мире
Видео
Карчаа: угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется
13:51 В стране и мире
Власти Крыма сообщили об отсутствии пробок на Крымском мосту
13:21 В стране и мире
Совфед одобрил закон об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов
12:16 Армия
Видео
Враг засел в опорных пунктах на Запорожском направлении, но туда прилетели FPV-дроны
11:06 Армия
Видео
Пленный украинец заявил, что российские военные «разобрали» его подразделение за считаные минуты
Популярное
Видео
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики на Сахалине
Видео
Девочка из Дербента позвонила с Путиным Силуанову и получила 5 млрд рублей для Дагестана
Видео
Путин поблагодарил страны ШОС за поддержку России в период вооруженного мятежа
Минобороны сообщило о пресечении попытки теракта с пятью БПЛА в Новой Москве и Подмосковье
Видео
Шойгу: попытка дестабилизации обстановки в России 23-25 июня провалилась из-за верности военнослужащих ВС РФ присяге
Видео
ФСБ пресекла попытку покушения на главу Крыма Аксенова
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.