Москвичей предупредили о тропически жарких ночах и июльском зное

На следующей неделе в Москве и области ожидается до 28 градусов выше ноля.

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Погода на следующей неделе будет испытывать москвичей на прочность тропической жарой. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Особенно жарко будет по ночам, отметил синоптик.

«В ночь на воскресенье меняется циркуляция воздуха, он будет поступать с юго-запада, поэтому ночные температуры очень высокие - 14-16 градусов в спальных районах Москвы, а в центре города - 17-19. Просто тропически теплые ночи», - сказал Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Со вторника столбики термометров устремятся вверх и замрут на отметке в 28 градусов, пообещал Вильфанд. Такой погода останется до конца рабочей пятидневки.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России назвал дождливую погоду нормальным летом в московском исполнении. По мнению эксперта, стабильно жаркая погода губительна для здоровья, поэтому освежающие дожди лучше постоянного зноя.