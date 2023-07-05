Карчаа: инспекторы МАГАТЭ не подтверждают информацию о якобы минировании ЗАЭС

Ренат Карчаа подчеркнул, что на Запорожской атомной электростанции сейчас присутствуют четыре инспектора МАГАТЭ, которые не испытывают проблем с доступом куда бы то ни было.

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Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил «Звезде», что инспекторы МАГАТЭ не нашли никаких следов минирования Запорожской атомной электростанции.

«Мы неоднократно опровергали информацию о взрывчатке и минировании инфраструктуры Запорожской атомной электростанции. Более того, эту информацию неоднократно в той или иной форме опровергал руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Более того, эту информацию не подтверждают и инспекторы МАГАТЭ, осуществляющие свою миссию на ЗАЭС в настоящее время», - отметил Карчаа.

Он добавил, что инспекторов МАГАТЭ на станции сейчас четверо. Они не могут не заметить следов минирования, если бы таковые имели место быть.

При этом, как подчеркнул Ренат Карчаа, в настоящее время препятствий у инспекторов с доступом куда бы то ни было на территории ЗАЭС нет.

Кроме этого, Карчаа констатировал психологическое напряжение среди персонала Запорожской атомной электростанции. Это, как отметил советник гендиректора Росэнергоатома, случилось потому, что киевский режим раскачал ситуацию на станции до такого напряжения, что ее просто невозможно воспринимать как нормальную.