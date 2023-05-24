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Шойгу: с начала спецоперации прошли подготовку более 120 тысяч военных специалистов

13:36 24.05.2023
Шойгу: с начала спецоперации прошли подготовку более 120 тысяч военных специалистов
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Шойгу: с начала спецоперации прошли подготовку более 120 тысяч военных специалистов

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