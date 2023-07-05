Карчаа: Киеву нужно обострение на ЗАЭС, чтобы втянуть НАТО в военный конфликт

Советник гендиректора Росэнергоатома пояснил, что Киев исчерпал свои ресурсы во время контрнаступления, в связи с этим украинской стороне необходимо обострение ситуации.

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В Киеве полагают, что атака Запорожской АЭС поможет втянуть НАТО в военный конфликт, заявил «Звезде» советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

«Они (украинская сторона. - Прим. ред.) исчерпали свой ресурс окончательно в процессе контрнаступления, в этой ситуации им необходимо обострение, которое, с одной стороны, может изменить логику процессов, а с другой стороны, откроет, по их мнению, правовой шлюз для включения НАТО в военный конфликт в качестве стороны», - считает он.

Кроме этого, советник гендиректора Росэнергоатома подчеркнул, что угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о риске диверсии с катастрофическими последствиями на ЗАЭС. По его словам, украинские власти, подорвав Каховскую ГЭС, продемонстрировали, что не гнушаются ничем.