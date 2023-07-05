Карчаа: угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на ЗАЭС сохраняется

Также советник гендиректора Росэнергоатома отметил, что в коллективе ЗАЭС присутствует психологическое напряжение.

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Советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа заявил «Звезде», что угроза организации киевским режимом ядерного инцидента на Запорожской АЭС никуда не исчезла.

Ренат Карчаа отметил, что пока удалось уйти от худшего сценария развития ситуации, но это еще ничего не гарантирует.

«Тема атаки на ЗАЭС с целью организации ядерного инцидента не снята. Вероятность этого остается, и остается достаточно высокой», - подчеркнул Карчаа.

Он отметил, что обстановка остается неспокойной относительно части сил, которые заинтересованы в раскачивании ситуации в информационном поле.

Кроме этого, Ренат Карчаа подчеркнул, что тут уже речь идет не о провокации, так как провокация предполагает только имитацию угрозы, которая не имеет целью эту самую угрозу реализовать, чтобы спровоцировать противника на необдуманные действия.

В случае с ЗАЭС, по словам советника гендиректора Росэнергоатома, речь идет уже об организации ядерного инцидента. Задумано это киевским режимом и его западными хозяевами.

Ранее Ренат Карчаа заявил об отключении Украиной линии, снабжавшей электричеством Запорожскую атомную электростанцию.