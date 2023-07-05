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В Минобороны России сообщили об отражении 17 украинских атак за сутки

14:14 05.07.2023
Враг предпринимал безуспешные атаки на Донецком, Южно-Донецком, Краснолиманском и Запорожском направлениях.
© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»
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Минобороны России сообщило об отражении 17 украинских атак за сутки. Об этом рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

«В течение суток Вооруженные силы Украины продолжали попытки наступательных действий на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Запорожском направлениях», - сказал представитель российского оборонного ведомства.

На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск отразили девять атак. В районе Артемовска поражены скопления живой силы и техники противника. Суточные потери киевских формирований составили до 290 человек. Также противник потерял несколько единиц техники, включая три танка, БМП, САУ «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и одну гаубицу «Мста-Б». В районе Невельского уничтожен полевой склад боеприпасов.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» отразили две атаки украинских штурмовых групп. Суточные потери неприятеля в живой силе на данном направлении превысили 90 человек. Противник лишился несколько единиц техники, включая танк, САУ Krab, САУ «Акация».

На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» отразила пять атак противника. Также на Запорожском направлении наши войска отразили неприятельскую атаку. Общие потери противника за сутки на данных направлениях в личном составе превысили 300 человек. Среди уничтоженной техники есть две БМП, две гаубицы «Мста-Б», две гаубицы Д-20, две САУ «Акация», а также польская САУ Krab.

Между тем в пресс-центре группировки «Юг» сообщили об ударе ВС РФ по месту дислокации наемников «Грузинского легиона».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

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