Также наши военные нанесли удар по местам дислокации «Кракена», добавили в пресс-центре группировки «Юг».

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Российские артиллеристы ударили по месту дислокации наемников «Грузинского легиона» в Константиновке, заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Артиллерийскими подразделениями поражен пункт дислокации наемников "Грузинского легиона" в Константиновке, склад боеприпасов ВСУ в населенном пункте Веселое и пять единиц автомобильной техники противника в Северске и Ласточкино», - сказал он.

Также начальник пресс-центра отчитался о боевой работе нашей авиации на Соледаро-Артемовском и Александро-Калиновском направлениях. Так, под удар попали район сосредоточения резервов 54-й украинской мехбригады и места дислокации подразделений «Кракена» и 24-й мехбригады.

Астафьев сообщил и об успехах российских артиллеристов в ходе контрбатарейной борьбы. По его словам, украинская сторона потеряла несколько единиц военной техники, в числе которых 152-мм самоходка «Акация», 203-мм «Пион», буксируемая гаубица «Мста-Б» и 120-мм миномет.

Также Минобороны России опубликовало кадры применения FPV-дронов против украинских боевиков, засевших в опорных пунктах на Запорожском направлении.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.