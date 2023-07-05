В стране и мире Мишустин назначил Андрея Кондрашова гендиректором ТАСС Алексей Курильченко Ранее занимавший должность Сергей Михайлов ушел по собственному желанию. © Фото: Михаил Климентьев, РИА Новости Читайте нас на: Российский журналист и телеведущий Андрей Кондрашов был назначен генеральным директором информационного агентства ТАСС. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Также глава правительства РФ освободил от должности гендиректора холдинга Сергея Михайлова. Он принял решение уйти по собственному желанию. Кондрашов начал работу на телевидении в 1991 году. Был корреспондентом ВГТРК, состоял в кремлевском пуле, вел программы «Вести» и «Вести недели». В 2018 году занял должность заместителя генерального директора ВГТРК и курировал информационное направление холдинга. Лауреат премии «ТЭФИ», обладатель госнаград, в том числе за работу в горячих точках и освещение событий в Крыму. Чиновники Евросоюза включили Кондрашова в 11-й пакет санкций против РФ. Экспертное мнение и аналитика