Совфед одобрил закон об уголовном наказании за незаконные действия коллекторов

За шантаж и иные угрозы коллекторов ждет штраф до пяти миллионов рублей.

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В России ввели уголовную ответственность за незаконную деятельность по возврату просроченной задолженности, Уголовный кодекс РФ дополнили новеллы о преступной деятельности коллекторов.

В разряд уголовно-наказуемых деяний включили действия коллекторов, сопряженные с применением или угрозой применения насилия, уничтожением или повреждением имущества, распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство должника.

За преступления в сфере взыскания долгов предусмотрено наказание в виде от штрафа в 5 млн рублей до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Совет Федерации защитил жителей новых регионов от коллекторов, запретив до 1 января 2026 года взыскание долгов по банковским кредитам и займам, взятым в микрофинансовых организациях.