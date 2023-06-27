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Коллекторов начнут привлекать к уголовной ответственности за нарушения при взыскании долгов

Максим Крюков
17:49 27.06.2023
Депутат Госдумы РФ Сергей Колунов заверил, что беспределу коллекторов положен конец.
Коллекторов начнут привлекать к уголовной ответственности за нарушения при взыскании долгов
© Фото: Виталий Белоусов, РИА Новости
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Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконную деятельность при взыскании долгов. Об этом рассказал член комитета ГД РФ по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов, отметив, что теперь угрозы применения насилия или повреждения имущества станут наказуемы.

Он также заявил о введении наказания банковских сотрудников или нанятых ими коллекторов за шантаж.

«За такие действия коллекторам будет грозить штраф от 300 тысяч до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на этот же срок», - передает его слова телеканал 360.

В случае совершения преступления группой лиц по предварительному сговору и с применением насилия злоумышленников могут лишить свободы на срок до семи лет, также предусмотрен штраф на сумму от пятисот тысяч до миллиона рублей.

«Говорю совершенно уверенно - беспределу коллекторов положен конец», - резюмировал парламентарий.

Ранее в Центробанке РФ сообщили, что регулятор подготовил для банков, микрофинансовых организаций и коллекторов рекомендации, которые будут направлены на процесс синхронизации взысканий долгов физических лиц с обязательствами перед несколькими кредиторами. По словам начальника управления регулирования службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Алексея Чиркова, банки и коллекторы должны выработать единую методику по сбору или реструктуризации долгов общего для них клиента.

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