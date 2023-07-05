Совфед одобрил закон о запрете взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов РФ
Жители новых регионов на три года - до 1 января 2026-го - освобождены от выплат по кредитам и займам, взятым в банках и микрофинансовых организациях до 30 сентября 2022 года. Соответствующий закон сегодня одобрил Совет Федерации.
Речь идет о запрете деятельности по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Действие закона распространяется на физлиц - жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.
Ограничения не затронули долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.
Напомним, что после вступления новых регионов в состав России начался процесс унификации регионального и федерального законодательства.
Ранее сообщалось о принятии закона, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов при взыскании долгов с угрозами применения насилия или повреждения имущества.