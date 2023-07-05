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Совфед одобрил закон о запрете взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов РФ

Ирина Елагина
12:51 05.07.2023
Запрет на взыскание просроченной задолженности действует до 1 января 2026 года и распространяется на кредитные обязательства, возникшие до 30 сентября 2022 года.
Совфед одобрил закон о запрете взыскивать долги по кредитам с жителей новых регионов РФ
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Globallookpress
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Жители новых регионов на три года - до 1 января 2026-го - освобождены от выплат по кредитам и займам, взятым в банках и микрофинансовых организациях до 30 сентября 2022 года. Соответствующий закон сегодня одобрил Совет Федерации.

Речь идет о запрете деятельности по возврату их просроченной задолженности по обязательствам, возникшим до 30 сентября 2022 года. Действие закона распространяется на физлиц - жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей.

Ограничения не затронули долги между физлицами (в пределах 50 тысяч рублей), а также долги за жилищно-коммунальные услуги и по займам индивидуальных предпринимателей.

Напомним, что после вступления новых регионов в состав России начался процесс унификации регионального и федерального законодательства.

Ранее сообщалось о принятии закона, предусматривающего уголовную ответственность за незаконную деятельность коллекторов при взыскании долгов с угрозами применения насилия или повреждения имущества.

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