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В результате стрельбы в Вашингтоне на День независимости ранены девять человек

Анастасия Бобылева
12:39 05.07.2023
По имеющимся данным, нападавшие открыли огонь по местным жителям, которые праздновали День независимости на улице.
В результате стрельбы в Вашингтоне на День независимости ранены девять человек
© Фото: Chin Hei Leung, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Из-за стрельбы в Вашингтоне в День независимости были ранены девять человек, включая ребенка и подростка, об этом в Twitter сообщила местная полиция.

«Все жертвы получили повреждения, не представляющие угрозы для жизни. Всего у нас девять жертв. Двое являются несовершеннолетними, одному девять лет, другому - семнадцать», - цитирует РИА Новости сообщение помощника начальника бюро расследований полиции округа Колумбия Лесли Парсонса.

Полиция получила сигнал около часа ночи по местному времени. Прибыв на место вызова, полиция обнаружила, что несколько человек получили огнестрельные ранения.

По словам Парсонса, нападавшие открыли огонь по людям, которые праздновали День независимости США на улице. Темный внедорожник объявлен в розыск.

Ранее в результате массовой стрельбы в Техасе были ранены восемь человек, еще трое погибли. Один из пострадавших был несовершеннолетним. Инцидент произошел в Форт-Уэрте во время фестиваля.

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