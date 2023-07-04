Три человека погибли, восемь ранены в результате массовой стрельбы в Техасе

По информации CBS News, один из пострадавших при стрельбе в Техасе был несовершеннолетним.

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Не менее трех человек погибли и еще восемь были ранены в результате массовой стрельбы на юге США в штате Техас. Об этом сообщает CBS News.

Отмечается, что трагедия произошла в Форт-Уэрте во время празднования ежегодного фестиваля. Раненые госпитализированы. Один из пострадавших не достиг совершеннолетия. Количество подозреваемых и их мотивы неизвестны.

Два дня назад, 2 июля, стало известно о массовой стрельбе в американском Балтиморе, по результатам которой несколько человек погибли и десятки получили ранения. По словам очевидцев, произошло от 20 до 30 выстрелов.