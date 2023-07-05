Пенсионерам-силовикам гарантировали увеличенную пенсию в случае поступления на военную службу

В правительстве РФ приняли постановление о пенсионном обеспечении сотрудников силовых структур, решивших поступить на службу в армию, в том числе в зоне СВО.

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Пенсионеры-силовики в случае поступления на военную службу по контракту, в том числе в зоне спецоперации, после демобилизации смогут получать пенсию в большем размере. Постановление о дополнительных социальных гарантиях военнослужащим из числа пенсионеров-силовиков подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о пенсионном обеспечении военных, пожарных, сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы наркоконтроля и Федеральной службы исполнения наказаний, а также прокурорских работников и следователей», - пояснили в пресс-службе правительства.

Документ предусматривает, что после окончания военной службы по контракту или по мобилизации у пенсионеров-силовиков «выплата пенсии будет возобновлена в прежнем размере либо им по их выбору будет назначена пенсия в большем размере с учетом выслуги и общего стажа на день последнего увольнения с военной службы».

Для назначения увеличенной пенсии пенсионерам-силовикам нужно будет подать рапорт в свое ведомство.

В пресс-службе правительства уточнили, что с текстом постановления можно будет ознакомиться после его публикации на портале правовой информации.

Ранее сообщалось, что добровольцы-участники спецоперации на Украине, получившие инвалидность, смогут получать две пенсии и другие компенсации.