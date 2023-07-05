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Вирусолог Альтштейн объяснил, что ждать от вспышки сибирской язвы в Тыве

Ирина Елагина
11:51 05.07.2023
Альтштейн выразил уверенность, что заразившихся сибирской язвой вылечат антибиотиками, на которые эта бацилла хорошо реагирует.
© Видео: ТРК «ЗВЕЗДА» © Фото: Custom Medical Stock Photo, Globallookpress
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Эпидемия сибирской язвы невозможна, так как эта болезнь не передается от человека к человеку. Известный вирусолог Анатолий Альтштейн, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, прокомментировал «Звезде» информацию о вспышке сибирской язвы в Тыве, где заразились четверо жителей.

«Люди могут заражаться, которые контактируют с мясом зараженным. Но эпидемия от этого не пойдет, потому что эта бактерия не передается от человека к человеку», - пояснил эксперт.

По мнению вирусолога, врачи смогут спасти жизнь заболевших сибирской язвой жителей Тывы.

«Эта история не опасная, она опасна для четырех людей, но я думаю, их вылечат с помощью антибиотиков. Бациллы сибирской язвы чувствительны ко многим антибиотикам. Они их вылечат, скорей всего», - выразил уверенность эксперт.

Ранее сообщалось о высокой летальности сибирской язвы, смертность от которой достигает 50%.

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