Мишустин сообщил, что за год инфляция в России не должна превысить 5%

В начале текущего месяца инфляция составила 3,4%, эксперты считают, что она не превысит 5% в годовом исчислении.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на ночной встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что инфляция в стране будет не более 5% в годовом исчислении.

«На начало июля инфляция составила 3,4%. В годовом исчислении она не превысит, по мнению экспертов, 5%. Будем смотреть», - сказал Мишустин.

Председатель правительства подчеркнул, что он каждый день отслеживает ситуацию с ценообразованием благодаря разработанной системе мониторинга.

«Мы создали специальную систему мониторинга цен. Это касается в первую очередь продовольственной корзины. У меня на столе каждое утро по всем направлениям ценообразования есть информация из 3-4 источников», - добавил Мишустин.

На этой же встрече президент заявил, что экономические показатели России превысили ожидания. По его словам, этот факт вселяет уверенность в то, что все задачи удастся решить.