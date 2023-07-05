Украинец Ривера рассказал, как попал в плен из-за бегства соседей на флангах

Пленный Александр Ривера рассказал, что его подразделение было окружено российскими бойцами, которые загнали неприятеля в «самый дальний окоп».

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Пленный украинец Александр Ривера рассказал, что, благодаря отсутствию соседей на флангах российские военные окружили его подразделение и взяли всех в плен. Видео беседы предоставило Минобороны России.

По словам пленного, его подразделение окружили российские войска, завязался скоротечный бой, в ходе которых украинцев загнали в самый дальний окоп. У противника было два убитых, тяжелораненый и много обычных раненых. Российские бойцы предложили сдаться - и неприятель согласился.

«Вот сейчас как, получается, как нас взяли, мы не можем понять, почему нам никто ничего не сказал, почему нас окружают и заходят. Слева еще кто-то должен был стоять, третий батальон, девятая рота, их там уже не было, и вот к нам зашли», - заметил Ривера.

Александр Ривера добавил, что он проходил подготовку в Польше. Он помнит польских, чешских и канадских инструкторов, но руководили всем американцы, которым явно подчинялись все остальные.

Ранее сообщалось, что российские десантники массированным огнем артиллерии отразили атаку боевиков на Артемовском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.