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Украинец Ривера рассказал, как попал в плен из-за бегства соседей на флангах

10:54 05.07.2023
Пленный Александр Ривера рассказал, что его подразделение было окружено российскими бойцами, которые загнали неприятеля в «самый дальний окоп».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Пленный украинец Александр Ривера рассказал, что, благодаря отсутствию соседей на флангах российские военные окружили его подразделение и взяли всех в плен. Видео беседы предоставило Минобороны России.

По словам пленного, его подразделение окружили российские войска, завязался скоротечный бой, в ходе которых украинцев загнали в самый дальний окоп. У противника было два убитых, тяжелораненый и много обычных раненых. Российские бойцы предложили сдаться - и неприятель согласился. 

«Вот сейчас как, получается, как нас взяли, мы не можем понять, почему нам никто ничего не сказал, почему нас окружают и заходят. Слева еще кто-то должен был стоять, третий батальон, девятая рота, их там уже не было, и вот к нам зашли», - заметил Ривера. 

Александр Ривера добавил, что он проходил подготовку в Польше. Он помнит польских, чешских и канадских инструкторов, но руководили всем американцы, которым явно подчинялись все остальные. 

Ранее сообщалось, что российские десантники массированным огнем артиллерии отразили атаку боевиков на Артемовском направлении.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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