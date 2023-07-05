Экипаж Ка-52 уничтожил быстро движущуюся цель на Южно-Донецком направлении
Экипаж вертолета Ка-52 уничтожил бронеобъект боевиков управляемой ракетой.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 поразил украинскую бронетехнику на Южно-Донецком направлении. Минобороны России опубликовало кадры удара по цели.
Выявив выдвижение бронетехники противника, экипаж вертолета уничтожил объект управляемой ракетой.
Ранее были опубликованы кадры удара расчета противотанковой пушки МТ-12 «Рапира» по минометной точке украинских националистов. Также артиллеристы ударили из «Рапиры» по танку противника.
Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.