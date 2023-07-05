Мишустин на встрече с Путиным: есть надежда, что рост ВВП составит более 2%

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на ночной встрече с президентом Владимиром Путиным, что есть надежда на рост ВВП более чем на 2%. Драйвер роста показателей - обрабатывающая промышленность.

«Экономика страны уверенно восстанавливается. За 5 месяцев рост ВВП составил 0,6%. Сейчас у нас есть уверенность, что в случае, если не будет форс-мажорных обстоятельств, мы должны расти больше 2%», - сказал Мишустин.

На этой же встрече политик доложил президенту, что реальные зарплаты в России выросли на 4,2% за первые четыре месяца 2023 года. Ранее предполагалось, что этот показатель составит 3%.