Мишустин на встрече с Путиным: есть надежда, что рост ВВП составит более 2%
Драйвером роста ВВП в России на данный момент является обрабатывающая промышленность.
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил на ночной встрече с президентом Владимиром Путиным, что есть надежда на рост ВВП более чем на 2%. Драйвер роста показателей - обрабатывающая промышленность.
«Экономика страны уверенно восстанавливается. За 5 месяцев рост ВВП составил 0,6%. Сейчас у нас есть уверенность, что в случае, если не будет форс-мажорных обстоятельств, мы должны расти больше 2%», - сказал Мишустин.
На этой же встрече политик доложил президенту, что реальные зарплаты в России выросли на 4,2% за первые четыре месяца 2023 года. Ранее предполагалось, что этот показатель составит 3%.