ФСБ задержала жителя ЛНР, передававшего данные о дислокации ВС РФ

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Федеральная служба безопасности России сообщила о задержании жителя Луганской Народной Республики, который подозревается в шпионаже. По данным правоохранителей, мужчина, будучи гражданином Украины, передавал данные о дислокации и передвижении подразделений Вооруженных сил России и Народной милиции ЛНР в зоне специальной военной операции.

По данным следствия, преступную деятельность задержанный осуществлял с октября 2022 года. Он действовал по заданию человека, действовавшего в интересах Украины. По факту шпионажа было возбуждено уголовное дело.

Ранее в Нальчике был задержан 44-летний гражданин Украины, который собирал секретные сведения. Их могли использовать украинские националисты в зоне СВО. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж.