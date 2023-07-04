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Участники СВО научили курсантов НВВКУ управлять FPV-дронами

15:07 04.07.2023
Вся программа состоит из 140 часов подготовки, и 60% этого времени занимает практическая часть.
© Видео: Минобороны России © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) и военнослужащие учебного центра НВВКУ завершили обучение по программе операторов FPV-дронов под руководством опытных инструкторов, принимавших участие в спецоперации.

Обучение проходило под руководством инструкторов учебного центра «Звезда», расположенного на территории училища. Программа обучения включает в себя более 140 часов подготовки и состоит как из теоретических, так и из практических занятий. Перед практическими полетами обучающиеся освоили навыки военной топографии, инженерное дело, отработали полеты на специальных симуляторах.

После этого они приступили к реальным полетам на полигоне НВВКУ, на которые было отведено более 60% времени, выделенного на подготовку.

Специалисты учебного центра проводят обучение военнослужащих и представителей различных силовых структур и ведомств по программе «Оператор беспилотной авиационной системы (БАС)» различного назначения. Все инструкторы центра имеют опыт работы в условиях боевых действий.

«Наши специалисты как проводят обучение базовому уровню владения БАС, так и осуществляют дополнительную подготовку операторов по применению дронов гражданского (коммерческого) назначения в боевых действиях для решения различных задач», - рассказал Александр, инструктор центра.

Одновременно в центре могут проходить подготовку до 60 человек.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги. В этом центре уже прошли обучение несколько тысяч бойцов, подчеркнул Пушилин.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

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