Пушилин рассказал о посещении центра беспилотных систем в ДНР

Несколько тысяч бойцов уже прошли курсы в этом центре, и это, по словам Пушилина, серьезно повысило боеспособность союзных войск.

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Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.

«Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов», - поделился Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько тысяч бойцов уже прошли обучение в этом центре, что помогло повысить боеспособность подразделений союзных войск. Здесь военнослужащих учат не только навыкам управления беспилотниками, но и стрельбе из пулемета, а также тактической медицине.

Ранее по наводке российских беспилотников танковые экипажи уничтожили опорный пункт украинских националистов в зоне СВО. Видя все на километры вокруг, дроны помогают скорректировать выстрел и нанести максимально точный удар по вражеским позициям.