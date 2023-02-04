Армия Армия Армия

Пушилин рассказал о посещении центра беспилотных систем в ДНР

Анастасия Бобылева
10:30 04.02.2023
Несколько тысяч бойцов уже прошли курсы в этом центре, и это, по словам Пушилина, серьезно повысило боеспособность союзных войск.
Пушилин рассказал о посещении центра беспилотных систем в ДНР
© Фото: Денис Пушилин, телеграм
Читайте нас на:

Врио главы ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко осмотрели Республиканский центр беспилотных систем имени Героя России и ДНР Владимира Жоги.

«Совместно с Сергеем Кириенко в сопровождении командира "Спарты" Артема Жоги и начальника центра, офицера c позывным Инок, ознакомились, чему и в каких условиях учат бойцов», - поделился Пушилин в своем Telegram-канале.

По его словам, несколько тысяч бойцов уже прошли обучение в этом центре, что помогло повысить боеспособность подразделений союзных войск. Здесь военнослужащих учат не только навыкам управления беспилотниками, но и стрельбе из пулемета, а также тактической медицине.

Ранее по наводке российских беспилотников танковые экипажи уничтожили опорный пункт украинских националистов в зоне СВО. Видя все на километры вокруг, дроны помогают скорректировать выстрел и нанести максимально точный удар по вражеским позициям.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:08 В стране и мире
Видео
«Звезда» предлагает присоединиться к сбору средств на подарки участникам СВО к 23 февраля
08:11 В стране и мире
Посол РФ Антонов заявил, что передачей дальнобойных бомб Киеву США обостряют конфликт
05:54 Армия
Видео
Военные медики показали, как спасают раненых в полевых условиях в зоне СВО
21:23 В стране и мире
В Новой Москве обнаружили троих погибших при пожаре в частном доме
20:41 В стране и мире
Bloomberg: в новом пакете помощи Украине на $2,2 млрд США передадут ракеты большой дальности для РСЗО HIMARS
Популярное
Видео
Российский сапер рассказал о работе под обстрелом украинских танков, минометов и коптеров
Видео
В Хабаровском крае провели тест-драйв первого образца «Багги»
СК РФ изъял с места обстрела в Ясиноватой фрагменты неизвестного боеприпаса
Суд назначил штраф американке, гулявшей по Красной площади с теленком
Опубликованы фото обысков в доме Игоря Коломойского
Видео
Продажу зажигалок подросткам в Петербурге могут запретить из-за смертельной угрозы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.