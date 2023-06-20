В Нальчике задержали подозреваемого в шпионаже гражданина Украины

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Успешную операцию по разоблачению украинского шпиона провели сотрудники ФСБ России в Нальчике.

«Задержанный передавал за рубеж сведения военного характера», - отметили в пресс-службе ФСБ.

По оперативным данным, шпион - 44-летний гражданин Украины, он собирал секретные сведения, которые могли использовать ВСУ во время проведения военной операции против России.

На кадрах оперативной видеосъемки видно, как фигуранта в наручниках доставили в УФСБ России по Кабардино-Балкарской Республике. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 276 УК РФ за шпионаж.

Ранее сообщалось о задержании экс-сотрудника предприятия ОПК в Омской области, подозреваемого в шпионаже в пользу Германии.