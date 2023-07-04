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Украинский военнопленный рассказал, как командование ВСУ кинуло их умирать

09:26 04.07.2023
Украинца заставили воевать и безо всякой подготовки дали автомат и вместе с другими такими же военнослужащими ВСУ бросили умирать на передовую.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В украинской армии нет никакой подготовки военнослужащих перед отправкой на передовую, командование бросает солдат на верную смерть. Об этом сообщил украинский военнопленный Сергей Рыбалко, сдавшийся российским военнослужащим.

Пленный рассказал, что его забрали в ряды ВСУ насильно, когда он пришел в магазин. Никакие уговоры, что у него четверо несовершеннолетних детей, не помогли. Безо всякой подготовки ему выдали автомат и «кинули на ноль».

Пленный отметил плохое отношение к солдатам в рядах ВСУ, сказал, что в российском плену лучше, чем в его подразделении.

«Я увидел отношение. Наш командир кинул нас умирать, молодой пацан умер за него. На мясо нас пускают, а сами деньги зарабатывают. Они, козлы, нас подставили, просто оставили на позициях», - рассказал пленный.

Пленный признался, что лучше бы он отсидел срок за отказ от мобилизации, чем пошел воевать.

Ранее пленный украинский боевик рассказал, как офицеры ВСУ бегут с передовой в случае опасности и относятся к военнослужащим «как к собакам».

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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