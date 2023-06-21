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Пленный украинский боевик рассказал, как офицеры ВСУ бегут с передовой в случае опасности

12:12 21.06.2023
По словам пленного, командование относится к военнослужащим ВСУ «как к собакам».
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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В рядах ВСУ отсутствует уважительное отношение командования и подчиненных и практикуются неуставные отношения. Об этом сообщил украинский военнопленный Алексей Куприенко, сдавшийся российским военным.

«Командир относился к нам как к собакам», - рассказал пленный.

Куприенко привел примеры недостойного поведения офицера, который бежал с передовой, испугавшись опасности.

«Потери у нас очень большие. Я остался живой, а командир роты убежал. Он сделал просто как последняя гнида, мы не знали, что делать», - добавил пленный.

По его словам, в подразделении были случаи дезертирства, и в ВСУ действует практика заградительных отрядов.

«Но позади наших позиций стоит Нацгвардия, СОБР. У них есть команда - если мы отходим, стрелять по нам на поражение», - сказал пленный украинец.

Ранее украинский пленный националист Кирилл Ветров рассказал об отсутствии подготовки мобилизованных ВСУ, из-за чего потери личного состава достигают 70 процентов.

Материал подготовили Ирина Елагина и Николай Баранов.

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