Экипажи Ка-52 поразили технику националистов из ПТРК «Вихрь-М» на Красно-Лиманском направлении

Экипажи Ка-52 и Ми-28Н работали в парах на предельно малой высоте, выполняя скрытые заходы на цель.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Экипажи ударно-разведывательных вертолетов Ка-52 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили бронетехнику националистов на Красно-Лиманском направлении при помощи авиационного противотанкового ракетного комплекса «Вихрь-М». Минобороны России показало кадры их боевой работы.

Летчики Ка-52 и Ми-28Н работали в парах на предельно малой высоте. Они выполнили скрытые заходы на цель, поразив наземные объекты противника управляемыми и неуправляемыми снарядами.

Основу пораженной техники боевиков составили иностранные танки и боевые машины пехоты, поставляемые западными странами. Командование Центрального военного округа отмечает высокую эффективность работы экипажей вертолетов Ка-52 и Ми-28, которые успешно выполняют боевые задачи в ходе СВО.

«Вертолет Ка-52 на данный момент, я считаю, лучшая боевая машина в мире», - заявил командир экипажа вертолета с позывным Отец.

Ранее российские истребители-бомбардировщики Су-34 ударили по трем пунктам дислокации украинских боевиков под Красным Лиманом. Все три объекта, а также опорный пункт были уничтожены.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.