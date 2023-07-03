В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В ЦБ РФ рассказали о планах вывести карту «Мир» в 5-6 новых стран в 2023 году

Марина Крижановская
01:16 03.07.2023
Работа по настройке POS-терминалов проводится на Кубе, которая заинтересована в развитии отношений с Россией в сфере туризма.
В ЦБ РФ рассказали о планах вывести карту «Мир» в 5-6 новых стран в 2023 году
© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости
Читайте нас на:

Карты платежной системы «Мир» Центральный Банк России планирует в текущем 2023 году вывести в пять-шесть новых стран. Об этом рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. В интервью «Известиям» она сообщила, что есть страны, не боящиеся сотрудничества с Россией из-за санкционной политики.

«Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир"», - сообщила Бакина.

Вместе с тем, по ее словам, карта «Мир» будет приниматься и на Кубе, что обусловлено туристическим потоком. В настоящее время для этого ведется соответствующая подготовка, в которой заинтересована кубинская сторона.

«Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», - рассказала представитель ЦБ РФ.

Говоря о трансграничных переводах, Анна Бакина отметила, что уже пять банков РФ предлагают такую услугу через СБП при участии банков-партнеров из-за рубежа. Таких партнеров, как указала она, на сегодня 14 из трех стран. Также в ЦБ подчеркнули, что сервис активно развивается и уже доступны «переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну».

Ранее сообщалось, что виртуальной картой «Мир» иностранные туристы смогут оплачивать туры и покупки в России. Они смогут оформить ее, находясь в своей стране, а по прибытии в РФ смогут получить ее физически.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
01:16 В стране и мире
В ЦБ РФ рассказали о планах вывести карту «Мир» в 5-6 новых стран в 2023 году
00:15 В стране и мире
Макрон потребовал сделать все необходимое для остановки беспорядков во Франции
20:07 В стране и мире
В Оренбургской области нашли тело пропавшей три дня назад девочки
17:58 В стране и мире
Бабушка застреленного во Франции подростка призвала погромщиков остановиться
15:50 В стране и мире
ВСУ дважды обстреляли село Дроновка в Белгородской области
Популярное
Кадыров в прямом эфире опроверг информацию о своей болезни и исчезновении Делимханова
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.