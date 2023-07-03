В ЦБ РФ рассказали о планах вывести карту «Мир» в 5-6 новых стран в 2023 году

Работа по настройке POS-терминалов проводится на Кубе, которая заинтересована в развитии отношений с Россией в сфере туризма.

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Карты платежной системы «Мир» Центральный Банк России планирует в текущем 2023 году вывести в пять-шесть новых стран. Об этом рассказала глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ Алла Бакина. В интервью «Известиям» она сообщила, что есть страны, не боящиеся сотрудничества с Россией из-за санкционной политики.

«Ситуация разная от страны к стране. Есть государства, которые опасаются вторичных мер и прислушиваются к санкционной политике. Но есть и такие, кто готов к сотрудничеству и не боится об этом говорить. Мы работаем над расширением списка стран, где бы принималась карта "Мир"», - сообщила Бакина.

Вместе с тем, по ее словам, карта «Мир» будет приниматься и на Кубе, что обусловлено туристическим потоком. В настоящее время для этого ведется соответствующая подготовка, в которой заинтересована кубинская сторона.

«Сейчас кубинская сторона настраивает POS-терминалы. Мы идем с ними по плану: этим летом карты будут работать и во всей POS-терминальной сети Кубы. Мы уверены, что это будет удобно для наших туристов. Естественно, кубинская сторона тоже заинтересована в развитии таких отношений: это вклад в туризм, который в стране развивается очень активно», - рассказала представитель ЦБ РФ.

Говоря о трансграничных переводах, Анна Бакина отметила, что уже пять банков РФ предлагают такую услугу через СБП при участии банков-партнеров из-за рубежа. Таких партнеров, как указала она, на сегодня 14 из трех стран. Также в ЦБ подчеркнули, что сервис активно развивается и уже доступны «переводы из России за границу, но участники работают и над возможностью перевести из-за рубежа в страну».

Ранее сообщалось, что виртуальной картой «Мир» иностранные туристы смогут оплачивать туры и покупки в России. Они смогут оформить ее, находясь в своей стране, а по прибытии в РФ смогут получить ее физически.