Подростка в Екатеринбурге убило ударом тока во время игры в футбол

Мальчик полез за мячом на трансформаторную подстанцию и получил смертельный удар током.

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Подросток в Екатеринбурге скончался от удара током. О трагедии сообщила пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По информации следственных органов, вечером 3 июля двое 15-летних подростков играли в мяч, в какой-то момент он попал на трансформаторную подстанцию, и ребята пытались достать его.

«По предварительным данным, юноша получил травму, когда залез за мячом на трансформаторную подстанцию», - уточнили в СКР.

По данным издания URA.RU, дети играли в футбол.

Пострадал и второй подросток, в результате поражения электротоком он оказался в больнице.

Ранее сообщалось о гибели ребенка в приемной семье в Екатеринбурге, правоохранительные органы связывают случившееся с недостаточной работой органов опеки и попечительства.



