Группировка «Восток» отбила атаку на Южнодонецком направлении в районе Макаровки

При этом передовые российские подразделения при поддержке артиллерии уничтожили бронемашину и живую силу противника.

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Бойцы группировки ВС РФ «Восток» отразили атаку украинских националистов в районе Макаровки на Южнодонецком направлении спецоперации. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.

При этом, по его словам, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии уничтожили бронемашину и живую силу противника.

В районе Сторожевого российские артиллеристы уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками боевиков.

В районах Макаровки и Новодонецкого вертолеты армейской авиации нанесли удары по скоплениям украинских военных.

Ранее «Звезда» сообщала, что артиллерия Центрального военного округа из «Градов» уничтожила позиции националистов в районе Кременной. Минобороны России сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.