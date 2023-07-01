Группировка «Восток» отбила атаку на Южнодонецком направлении в районе Макаровки
Бойцы группировки ВС РФ «Восток» отразили атаку украинских националистов в районе Макаровки на Южнодонецком направлении спецоперации. Об этом «Звезде» сообщил руководитель пресс-центра группировки Олег Чехов.
При этом, по его словам, передовые подразделения группировки при поддержке артиллерии уничтожили бронемашину и живую силу противника.
В районе Сторожевого российские артиллеристы уничтожили минометный расчет и пункт управления беспилотниками боевиков.
В районах Макаровки и Новодонецкого вертолеты армейской авиации нанесли удары по скоплениям украинских военных.
Ранее «Звезда» сообщала, что артиллерия Центрального военного округа из «Градов» уничтожила позиции националистов в районе Кременной. Минобороны России сообщило об отражении девяти украинских атак за сутки на Донецком, Краснолиманском, Южно-Донецком и Купянском направлениях.
Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.