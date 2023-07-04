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РИА Новости: в 2019 году Киев готовил своих военных к боевым действиям против РФ

Марина Крижановская
05:41 04.07.2023
В распоряжении агентства оказалась диссертация, которая гласит, что воздушные силы - единственный вид украинских вооруженных сил, «способный нанести противнику огневое поражение на всю глубину его оперативного построения».
РИА Новости: в 2019 году Киев готовил своих военных к боевым действиям против РФ
© Фото: Jens Kalaene dpa-Zentralbild Globallookpress
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За несколько лет до начала специальной военной операции на Украине в стране проводилась подготовка военнослужащих, в частности, военных летчиков, к боевым действиям против России. По информации РИА Новости, которое располагает выпускной квалификационной работой одного из летчиков Харьковской академии ПВО, военнослужащие уже рассматривали перспективность использования авиации в борьбе с противником.

Об этом написал лейтенант Станислав Сороколат в своей магистерской диссертации «Методика штурманских расчетов по обеспечению специального боевого полета подразделений транспортной авиации на десантирование тактического воздушного десанта посадочным способом в зоне проведения локального военного конфликта (АТО, ООС)».

«Анализ применения авиации в боевых действиях показывает, что наибольшую опасность для Вооруженных сил Украины будет представлять собой, со всех сторон, именно авиационная группировка противника», - цитирует агентство.

Сороколат добавил, что только «воздушные силы способны нанести этой группировке поражение в такой степени, что заставит противника отказаться от своих намерений». Его диссертация датирована октябрем 2019 года.

В то время у ЛНР и ДНР, ранее объявивших о независимости от Киева, не было своей авиации, как нет и в настоящее время. Но тогда этот регион активно подвергался воздушным бомбардировкам со стороны киевского режима. 

«Для развития успеха своих войск в современных операциях, в условиях динамичной и меняющейся оперативно-тактической обстановки, важное значение приобретает обеспечение маневра войск и непосредственного их всестороннего обеспечения. Только транспортная авиация способна к началу и с начала боевых действий осуществить перевозку войск, вооружения, боеприпасов и других материальных средств, десантирование воздушных десантов, поставку им вооружения, боеприпасов и других материальных средств», - написал в своей диссертации Сороколат.

В качестве вывода будущий магистр назвал воздушные силы единственным видом украинских вооруженных сил, «способным нанести противнику огневое поражение на всю глубину его оперативного построения».

Также лейтенант Сороколат указал на привлечение неких «синих» - армии Украины - к осуществлению боевых действий в течение второй половины 2019 года, проведенную реорганизацию и создание «единого органа управления ООС (Операция объединенных сил, командный пункт находится в Краматорске) с подчинением ему трех оперативно-тактических командований: "Север", "Восток" и "Юг"».

Ранее попавший в плен украинский военнослужащий рассказал, как во время обучения в Латвии инструкторы учат ненавидеть русских. Он отметил, что бойцы слабо подготовлены, а сама подготовка, в основном, теоретическая.

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