Обучавшийся в Латвии пленный рассказал, как инструкторы учат ненавидеть русских
Российские бойцы взяли в плен мобилизованного украинца, который проходил подготовку в Латвии. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ. Олег Крызынсыр рассказывает, что на стрельбы новобранцев возили лишь 2-3 раза.
«Была в основном теоретическая подготовка. Нас готовили месяц. Мы слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям», - утверждает пленный.
По его словам, инструктора взращивали в мобилизованных ненависть ко всем русским.
«Все происходит с подачи Запада и нами просто манипулируют», - говорит пленный.
Олег Крызынсыр говорит, что его подразделение понесло большие потери. Он призвал украинских мобилизованных сложить оружие и сдаваться.
Ранее взятый в плен российскими бойцами украинец Денис Сосницкий рассказал, как его группа была окружена и сдалась в плен, чтобы выжить. Мужчина проходил обучение в Испании под руководством натовских инструкторов.
Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.