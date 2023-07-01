Обучавшийся в Латвии пленный рассказал, как инструкторы учат ненавидеть русских

При этом мобилизованных украинцев лишь несколько раз возили на стрельбы.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Российские бойцы взяли в плен мобилизованного украинца, который проходил подготовку в Латвии. Видео с его рассказом публикует Министерство обороны РФ. Олег Крызынсыр рассказывает, что на стрельбы новобранцев возили лишь 2-3 раза.

«Была в основном теоретическая подготовка. Нас готовили месяц. Мы слабо подготовлены к военным полномасштабным действиям», - утверждает пленный.

По его словам, инструктора взращивали в мобилизованных ненависть ко всем русским.

«Все происходит с подачи Запада и нами просто манипулируют», - говорит пленный.

Олег Крызынсыр говорит, что его подразделение понесло большие потери. Он призвал украинских мобилизованных сложить оружие и сдаваться.

Ранее взятый в плен российскими бойцами украинец Денис Сосницкий рассказал, как его группа была окружена и сдалась в плен, чтобы выжить. Мужчина проходил обучение в Испании под руководством натовских инструкторов.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.