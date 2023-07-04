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Все малые ракетные корабли ВМФ РФ вооружат ЗРК «Панцирь-МЕ»

Елизавета Егорова
03:58 04.07.2023
Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-МЕ» отлично себя показал во время испытаний на МРК «Каракурт», рассказал гендиректор корпорации «Ак Барс».
Все малые ракетные корабли ВМФ РФ вооружат ЗРК «Панцирь-МЕ»
© Фото: МЕ Виталий Белоусов РИА Новости
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Генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов заявил, что компания вооружит все малые ракетные корабли (МРК) ВМФ России морским зенитным ракетным комплексом «Панцирь-МЕ». Он хорошо показал себя во время испытаний на МРК «Каракурт», уточнил собеседник РИА Новости.

«Мы будем предлагать заказчикам МРК, которые имеют в своем составе проверенную на корабле систему "Панцирь". Если раньше мы ставили зенитные комплексы "Дуэт", то сегодня это "Панцирь", который действительно эффективен. Он доказал это на всех видах испытаний», - заявил Мистахов.

Он подчеркнул, что корабли должны уметь защищать себя от беспилотников, атакующих с воздуха и с моря.

Ранее конструктор по зенитным комплексам Александр Жуков рассказал, что корабельный вариант комплекса «Панцирь-М» может поражать цели, летящие на сверхмалых высотах на расстоянии до 20 километров.

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