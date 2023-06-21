Конструктор Жуков рассказал об особенностях морской версии «Панциря»

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Корабельный вариант российского зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М» способен сбивать цели, летящие на сверхмалых высотах, рассказал «Звезде» главный конструктор по зенитным комплексам морского базирования Конструкторского бюро приборостроения (КБП) им. Шипунова Александр Жуков.

«Если говорить о принципиальных отличиях, то группа эксплуатации другая, высоты полета целей другие совсем. На суше это, как правило, 50-100 метров, ниже не летят в связи с рельефом. А на море - это высоты от трех метров и выше полеты, так противокорабельные ракеты летят. Есть особенности, связанные с морской группой эксплуатации», - сказал он.

Зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-М» предназначен для оснащения надводных кораблей, чтобы защитить их от ракет морского базирования. Ракеты комплекса способны уничтожать цели на расстояниях до 20 километров.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. Установлен на базе шасси «КамАЗ» и способен вести огонь в движении, прикрывая, к примеру, колонну на марше.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.