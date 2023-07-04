Аналитик Чернов рассказал, как сокращение добычи нефти скажется на ценах на бензин в РФ

С мая по июнь текущего года цены на бензин в России росли вверх. Котировка АИ-95 обновила максимум и составляла в какой-то момент 66,06 тысячи рублей за тонну.

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Вице-премьер Александр Новак сообщил, что с августа Россия собирается сократить поставки нефти за границу на 500 тысяч баррелей в сутки. Такое ограничение может позитивно сказаться на ценах на бензин в России. Финансовый аналитик Владимир Чернов считает, что это обеспечит российский рынок дополнительными объемами нефти.

«Чтобы розничные цены не росли темпами выше инфляции, правительство уже обязало нефтяников увеличить отгрузки топлива на биржу. Помимо этого, сдержать рост внутренних цен на бензин должны действия Федеральной антимонопольной службы», - цитирует RT слова Чернова.

Цена бензина росла вверх с мая по июнь. Она выросла примерно на 16%. Так, например, котировка АИ-95 подскочила до 64,61 тысячи рублей за тонну, а в некоторые периоды значение доходило до рекордного максимума - 66,06 тысячи рублей.

Правительство делает все возможное для развития внутреннего нефтяного рынка. Нефтяников призвали поставлять горячее на отечественное пространство в приоритетном порядке, даже если на тот момент экспорт будет казаться выгоднее.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин продлил до конца этого года ответные меры Москвы на введенный потолок цен на российскую нефть и нефтепродукты.