В Свердловской области после ДТП загорелась машина, погибли пять человек

Одна из машин сгорела после столкновения в Свердловской области.

© Видео: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) VK © Фото: ЕКАТЕРИНБУРГ - СЕРОВ (Online) VK

Пять человек погибли в ДТП на трассе Екатеринбург - Серов в Свердловской области. Как сообщает издание Е1.RU, накануне вечером произошло столкновение двух машин, в результате чего одна из них сгорела.

На данный момент известно, что участниками смертельного ДТП стали Hyundai Solaris и Mitsubishi Outlander. Обстоятельства происшествия уточняются.

Днем ранее стало известно о пострадавших в ДТП в Челябинске. Там микроавтобус с детьми перевернулся после столкновения с КамАЗом. Известно о девяти пострадавших.