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В НАТО заявили, что Киев не получит истребители F-16 до конца контрнаступления

Марина Крижановская
02:37 04.07.2023
Руководитель военного комитета НАТО Роб Бауэр отметил, что украинцам крайне тяжело продвигаться.
В НАТО заявили, что Киев не получит истребители F-16 до конца контрнаступления
© Фото: defense.gov
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В НАТО заявили, что до завершения своего контрнаступления киевский режим не получит истребители F-16. С таким сообщением выступил руководитель военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр.

«Вопрос о предоставлении истребителей не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», - приводит его слова РИА Новости.

Бауэр добавил, что также до контрнаступления не будет обеспечено обучение пилотов и технических специалистов Украины, а также обеспечение логистической организации для истребителей.

Представитель НАТО отметил, что украинским националистам «крайне тяжело продвигаться» и что российские бойцы построили «три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия для транспортных средств».

В конце июня в Пентагоне отказались называть сроки обучения летчиков и передачи Киеву F-16. Официальный представитель Патрик Райдер сказал, что Нидерланды и Дания только планируют начать свою программу обучения украинских пилотов на данных самолетах.

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