В Пентагоне отказались называть сроки обучения летчиков и передачи Киеву F-16

По словам представителя ведомства, Нидерланды и Дания обдумывают, как должна выглядеть программа обучения.

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Нидерланды и Дания только планируют начать свою программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16, заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. По его словам, говорить о сроках поставок Киеву этих самолетов американского производства слишком рано.

Райдер добавил, что две европейские страны сейчас они обдумывают, как должна выглядеть программа обучения.

Комментируя надежды киевских властей получить истребитель уже в этом году, представитель военного ведомства США заявил, что «не собирается ставить телегу впереди лошади» и спекулировать о сроках обучения и поставок F-16.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в Киеве надеются получить первые F-16 до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что ВВС Дании заменят свои истребители F-16 на новые F-35 на два года раньше, чем предполагалось - к 2025 году, а не к 2027-му. Таким образом эта страна рассчитывает как можно раньше отдать имеющиеся F-16 Украине.