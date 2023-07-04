Военный оркестр порадовал москвичей маршами и вальсами в преддверии фестиваля «Спасская башня»

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В Москве в парке «Красногвардейские пруды» военный оркестр 1-го отдельного Семеновского полка выступил с концертом. Музыканты под руководством военного дирижера капитана Сергея Диденко исполнили известные марши, вальсы и военные песни.

Представление началось с парадной фанфары «9 мая». После звучали композиции «В городском саду», «Победа», «Амурские волны» и многие другие. Также зрители услышали известные «Любите, девочки» и «Смуглянку».

В финале концерта музыканты пожелали добра слушателям и исполнили песню «Мы желаем счастья вам!». В ответ люди громко аплодировали, крича «Спасибо!» и «Молодцы!».

«Сегодня мы включили в нашу программу много вальсов, известных песен, которым смогли подпевать слушатели. Был виден живой интерес аудитории. Я считаю, что вместе с нашими замечательными зрителями удалось создать атмосферу праздника, украшенную духовой музыкой», - отметил дирижер Диденко.

В преддверии XVI Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» в Москве еще три месяца будет звучать духовая музыка. Сам фестиваль пройдет на Красной площади с 26 августа по 3 сентября.

В минувшую субботув Саду имени Баумана с концертом выступил оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск. Музыканты исполнили марши и вальсы из любимых мультфильмов в рамках программы «Военные оркестры в парках».

Материал подготовили Елизавета Егорова и Николай Баранов.