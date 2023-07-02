Оркестр Общевойсковой академии ВС РФ исполнил марши и попурри в Саду имени Баумана

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Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ и столичного правительства продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.

Ранее в рамках программы «Военные оркестры в парках» в парке «Ходынское поле» выступил оркестр курсантов Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России. Музыканты исполнили военные марши и хорошо знакомые всем песни. В свое выступление музыканты включили более 20 произведений, включая такие песни, как «Катюша», «Москва майская», «Марш авиаторов» и другие.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.