Оркестр Общевойсковой академии ВС РФ исполнил марши и попурри в Саду имени Баумана
Концерт в рамках программы «Военные оркестры в парках» прошел в субботу, 1 июля, в Саду культуры и отдыха имени Баумана в Москве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» дал концерт в московском Саду культуры и отдыха имени Баумана. Музыканты исполнили марши, вальсы, танго и попурри по мотивам из любимых мультфильмов. Выступление состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках».