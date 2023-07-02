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Оркестр Общевойсковой академии ВС РФ исполнил марши и попурри в Саду имени Баумана

16:21 02.07.2023
Концерт в рамках программы «Военные оркестры в парках» прошел в субботу, 1 июля, в Саду культуры и отдыха имени Баумана в Москве.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Оркестр Военного учебно-научного центра Сухопутных войск «Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации» дал концерт в московском Саду культуры и отдыха имени Баумана. Музыканты исполнили марши, вальсы, танго и попурри по мотивам из любимых мультфильмов. Выступление состоялось в рамках программы «Военные оркестры в парках».

© Минобороны России

Коллектив под руководством военного дирижера подполковника Сергея Колесникова подготовил максимально разнообразную программу, в которую вошли марш «Старые друзья», а также вальсы «Осенний сон» и «На сопках Маньчжурии». Кроме того, для зрителей исполнили знаменитые танго «Ревность» и «Виолетта», а также искрометные фокстрот «Цветущий май» и «Твист-попурри». В завершении вечера прозвучал прославленный марш «Прощание славянки».

«Исполнение живой музыки в парках - это отличная летняя традиция, хотелось бы поблагодарить всех организаторов нашего сегодняшнего концерта. Отдельно хочу поблагодарить слушателей, которые сегодня здесь провели с нами это время», - сказал подполковник Сергей Колесников.

© Минобороны России

Оргкомитет Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» при поддержке Министерства обороны РФ и столичного правительства продолжает работу по возрождению одной из красивейших традиций - выступления военных оркестров в парках, на аллеях, площадях и других знаковых площадках.

Ранее в рамках программы «Военные оркестры в парках» в парке «Ходынское поле» выступил оркестр курсантов Военного университета имени князя Александра Невского Минобороны России. Музыканты исполнили военные марши и хорошо знакомые всем песни. В свое выступление музыканты включили более 20 произведений, включая такие песни, как «Катюша», «Москва майская», «Марш авиаторов» и другие.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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