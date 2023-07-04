Два человека погибли в магазине при обстреле националистами Донецка

Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК, обстрелу националистов подверглись Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка.

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Украинские боевики выпустили по ряду районов Донецка 16 снарядов «натовского» калибра 155 мм. Об этом сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Согласно сообщению представительства ДНР в СЦКК в Telegram-канале, обстрелу со стороны националистов подверглись Петровский, Куйбышевский и Киевский районы города.

Очевидцы сообщают, что один из снарядов попал в магазин, где погибли мужчина и женщина. Также пострадал ребенок, которого увезла скорая помощь.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что село Дроновка обстреляли украинские боевики. Согласно его словам, пострадавших не было.