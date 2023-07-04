Пожар в Великом Новгороде ликвидировали
В МЧС сообщили, что пострадавших нет, причины пожара устанавливаются.
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Сильный пожар в производственном здании в Великом Новгороде полностью ликвидирован. Об этом «Звезде» сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что пострадавших нет, причины возгорания устанавливаются.
Напомним, что на Лужском шоссе в Великом Новгороде случился сильный пожар на производственном объекте. МЧС РФ сообщали, что для ликвидации бедствия задействованы 30 человек и 9 единиц техники.