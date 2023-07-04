Пожар в Великом Новгороде ликвидировали

Напомним, что на Лужском шоссе в Великом Новгороде случился сильный пожар на производственном объекте . МЧС РФ сообщали, что для ликвидации бедствия задействованы 30 человек и 9 единиц техники.

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