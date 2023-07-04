Сильный пожар охватил производственное здание в Великом Новгороде

В МЧС РФ сообщили, что площадь пожара составляет 2 300 квадратных метров.

© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ

В Великом Новгороде случился сильный пожар на производственном объекте. По адресу возгорания на Лужском шоссе находится ТЭЦ.

В МЧС России сообщили, что на данный момент в тушении задействовано 30 человек и 9 единиц техники. Также проводится наращивание сил и средств для ликвидации бедствия.

«В 20:36 на месте пожара объявлена локализация и ликвидация открытого горения», - сообщили в ведомстве.

Проводится проливка и разборка конструкций. Угрозы распространения на соседние здания нет, отметили в МЧС России.

Сообщается, что площадь пожара составляет 2 300 квадратных метров. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее пожар произошел на территории бывшей мебельной фабрики в подмосковных Химках. Возгорание на площади 2,5 квадратных километров удалось потушить.