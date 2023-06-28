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Последствия удара боевиками из РСЗО HIMARS по Петровскому мосту в Донецке попали на видео

Максим Крюков
21:50 28.06.2023
По словам Дениса Пушилина, сегодня обстрелам со стороны украинских националистов подверглись Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватая, Макеевка и Горловка.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Вооруженные формирования украинских националистов ударили по Петровскому мосту в Донецке. На опубликованных кадрах видно, как на дороге стоят поврежденные автомобили, на месте происшествия работают экстренные службы.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что сегодня обстрелам со стороны украинских националистов подверглись Петровский, Кировский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также Ясиноватая, Макеевка и Горловка. По его словам, есть жертвы среди мирного населения.

«По предварительным данным, в Кировском районе Донецка огнем ВФУ убиты два человека, еще восемь мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, среди них пятеро детей - девочки 2008, 2009, 2005 и 2009 г.р., парень-подросток 2006 г.р.», - написал он в своем Telegram- канале.

Пушилин добавил, что повреждены семь жилых домостроений, а также ж/д вокзал в Ясиноватой и школа в Петровском районе Донецка.

Ранее стало известно, что во вторник, 27 июня, украинские радикалы выпустили по Донецку больше 130 снарядов. Большая часть из них - калибром 155 мм, были также и 152-миллиметровые боеприпасы.

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