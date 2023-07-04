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Губернатор Белгородской области Гладков оценил ущерб от украинских обстрелов региона более чем в 20 млрд руб

Вероника Волосунова
21:25 04.07.2023
Ущерб от обстрелов Белгородской области со стороны Украины, по предварительным данным, оценивается в более чем 20 миллиардов рублей.
Губернатор Белгородской области Гладков оценил ущерб от украинских обстрелов региона более чем в 20 млрд руб
© Фото: Таисия Лисковец РИА Новости
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В результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины региону нанесен ущерб, по предварительной информации, в размере более чем 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков во время своего выступления по видеосвязи на заседании генсовета партии «Единая Россия».

«Общий объем, мы посчитали предварительно - 5 млрд рублей на восстановление жилья, 10 млрд на восстановление предприятий, более 5 млрд - на восстановление учреждений социальной сферы», - сказал Гладков.

Гладков сообщил, что в регионе оказались полностью разрушенными пять многоквартирных домов и 81 частный дом, а более 1200 квартир и домов нуждаются в ремонте. Восстановительные работы в Белгородской области начались, добавил глава региона.

Обстановка в Шебекино в последнее время нормализуется, в город возвращаются жители, у которых жилье не пострадало, добавил Гладков. Ремонт жилых зданий планируется завершить к 1 августа и полностью восстановить жилье к 1 декабря текущего года.  

«Надеюсь, оперативная обстановка нам позволит», - добавил Гладков.

Белгородский губернатор отметил активное взаимодействие региональных властей с федеральным правительством по всем вопросам и выразил надежду на своевременно поступление помощи, как это было ранее с единовременными выплатами в 10 и 50 тысяч рублей и на содержание пунктов временного размещения.

Кроме того, Гладков обратился к руководству «Единой России» с просьбой решить вопрос об оказании помощи населению, которое утратило имущество в результате разрушения жилья, на законодательном уровне. Председатель партии Дмитрий Медведев ответил, что это будет решено в оперативном порядке.

«Мы в максимальной степени быстро постараемся рассмотреть те вопросы, которые вы поставили, включая выход с определенными законодательными инициативами в части восстановления и Шебекино, но и вообще по поддержке и помощи гражданам», - сказал Медведев.

В воскресенье 2 июля губернатор Белгородской области заявил, что более половины крупных и средних предприятий Шебекино возвращаются к привычным рабочим процессам.

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